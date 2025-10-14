Un muerto tras explosión de auto en zona comercial de Ecuador

Guayaquil. Una persona murió y varias se encuentran heridas tras la explosión de un vehículo este martes en una zona comercial del puerto ecuatoriano de Guayaquil, lo que el ministro del Interior calificó de «acto terrorista».

Un video del servicio de seguridad ECU911 muestra una camioneta estacionada, de la cual sale humo y fuego. Minutos después se observa la explosión. Los bomberos reportaron en X un muerto y «varias personas heridas». No precisaron cuántas.

El ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, detalló que en el lugar había «dos vehículos de los cuales uno detonó». El otro permanece con «cantidad de explosivo», por lo que se hará una explosión controlada.

«Cerca de las 18:00 horas escuchamos el ruido muy fuerte, y creemos que era de la explosión, ahora veo que ocurrió a pocos metros de nosotros. Salimos corriendo por miedo a que pase algo más, estamos en shock», declaró a la AFP la doctora Samantha Vera, de 40 años, que trabaja en una zona aledaña.

La empresa pública de seguridad de la conflictiva ciudad indicó en X que atiende «la emergencia ocasionada por la detonación de artefactos explosivos» y publicó fotos de la vía cerrada por autos de policía y camiones de bomberos. La Fiscalía informó en la misma red social que abrió una investigación.

Detalló que los explosivos utilizados son de «elaboración profesional» y atribuyó el ataque a «grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos». La zona donde ocurrió la explosión es de clase media, rodeada de restaurantes, negocios, tiendas, consultorios, un hospital, hoteles y el centro comercial más grande de la ciudad.

El gobernador del Guayas, Humberto Plaza, calificó de “atentado terrorista”, “Esto no es una coincidencia, está dentro del marco de ataques armados terroristas en Ecuador. Los vamos a buscar debajo de las piedras. Van a estar presos por terrorismo.”

Ecuador está sumido en la violencia de numerosas bandas que se disputan a muerte el tráfico de drogas dentro del país y hacia Estados Unidos y Europa.

Por su ubicación estratégica con salida hacia el océano Pacífico, Guayaquil es un bastión de las organizaciones ilegales donde crecen los atentados, homicidios, extorsiones, desapariciones, robos y otros delitos.