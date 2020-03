Un islandés contrae la única doble infección de coronavirus detectada hasta el momento

Un islandés que dio positivo al covid-19 ha sido infectado por dos cepas del virus de forma simultánea, en lo que se cree que es el primer caso de doble infección de este tipo en el mundo, según señaló este lunes a la cadena RÚV el neurólogo y director ejecutivo de la compañía biofarmacéutica deCODE, Kári Stefánsson.

La segunda cepa resulta ser una mutación del covid-19 original y, según el especialista, una de las dos cepas podría ser más infecciosa que la otra.

Esta conclusión se basa en el hecho de que las personas que fueron infectadas por este paciente solo mostraban una de las cepas, que mutó en comparación con la original. Si este es el caso, el virus podría estar mutando para volverse más infeccioso con el tiempo.

“Encontramos una persona que tenía dos tipos de virus; por un lado, el virus con una mutación específica y, por otro, el virus sin esa mutación. Se descubrió que todas aquellas personas a las que el individuo infectó tenían solo el virus con la mutación”, reveló Stefánsson, al tiempo que subrayó que este extremo no está confirmado y podría ser solo una coincidencia.

“Podría ser una coincidencia, pero también podría significar que el virus con la mutación sería más virulento que el que no tiene la mutación”, dijo el director ejecutivo de deCODE.

Stefánsson especificó también que la mutación hallada en la muestra tomada del paciente en cuestión no ha sido encontrada hasta el momento en ningún otro país, según las bases de datos internacionales.

El 1 % de los islandeses pueden estar infectados por coronavirus

Alrededor de 40 cepas del nuevo coronavirus fueron encontradas en Islandia. De acuerdo con el neurólogo, la diversidad de secuencias genéticas indica que el virus fue traído al país desde varios lugares, como Italia, Austria y el Reino Unido.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en Islandia han sido confirmados 588 casos del covid-19, mientras que dos personas murieron a causa de la enfermedad. No obstante, según Stefánsson, el 1 % de los islandeses actualmente pueden estar infectados, ya que muchos pueden no presentar síntomas y, como resultado, no se someten a las pruebas.

