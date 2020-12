Un hombre enfermo de coronavirus deja una carta conmovedora a su esposa antes de morir

Una habitante de Texas (EE.UU.), recibió un conmovedor correo electrónico de despedida de su marido enfermo de covid-19, quien falleció por las complicaciones relacionadas con la enfermedad, informa The Hill.

Billy Loredo, de 45 años, era abogado en Texas y llevaba 21 años casado con su esposa Sonya Kypuros. Sin embargo, la vida de esta familia sufrió un gran revés el 16 de noviembre, cuando ambos dieron positivo de coronavirus. Si bien Sonya presentaba síntomas leves, su marido se sentía cada vez peor hasta que el 25 de noviembre empezó a tener dificultades para respirar. El mismo día Billy fue internado en un hospital, donde estuvo ingresado durante dos semanas.

Como su estado empeoraba, los médicos decidieron entubarlo. Pero antes del procedimiento, Billy escribió una conmovedora carta de despedida a su mujer.

“Quiero que sepas que cada día estoy luchando duro para vivir. Lo hago para que pueda volver a verte. Eres la persona más importante de mi vida y te echo de menos cada día”, escribió, y añade que para él siempre fue una mujer perfecta.

“Quiero que sepas que viví una vida feliz y maravillosa contigo y no la cambiaría por todas las riquezas del mundo. También quiero que que seas feliz y sigas tu vida sin mí y sin arrepentimientos”, añadió. “Seguiré luchando, te amo”, terminó la carta.

Loredo falleció el 13 de diciembre. Su mujer piensa que con sus palabras estaba intentando darle permiso para que sea feliz sin él. “Fue muy difícil de leer. Pero el me cuidó y cuidó a todos, por eso no me sorprende que haya escrito esto”, señaló Sonya.

RT