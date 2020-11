Un hombre afrobrasileño muere por la brutal golpiza de 2 agentes de seguridad en un supermercado y el hecho provoca indignación de la sociedad

Un hombre negro de 40 años, identificado como Joao Alberto Silveira Freitas, falleció por la brutal golpiza de dos agentes de seguridad en un supermercado de Porto Alegre, Brasil, la noche del jueves 19 de noviembre.

Durante la agresión, que fue grabada por testigos, se observa que Freitas fue inmovilizado por uno de los agentes, mientras el otro le propinaba múltiples golpes en la cara hasta que la sangre se esparció por todo el lugar.

19 de novembro véspera do dia da consciência negra um homem negro é espancado até a morte no Carrefour.

João Alberto Silveira Freitas, morreu após ser espancado na porta do supermercado Carrefour, na zona norte de Porto Alegre. De acordo com informações da mídia local pic.twitter.com/RthCbA7vX6

— rappers real molho (@rappersmolho) November 20, 2020