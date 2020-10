Twitter restringe temporalmente la cuenta de la campaña electoral de Trump por un video sobre el hijo de Joe Biden

Twitter ha restringido temporalmente este jueves la cuenta de campaña electoral del presidente de EE.UU., Donald Trump, de manera que no puede hacer publicaciones, a raíz de un video sobre el hijo del candidato presidencial demócrata Joe Biden, informó RT.

El video en cuestión hacía referencia a una nota del diario The New York Post publicada este miércoles, que contenía supuestos detalles de los tratos comerciales de Hunter Biden con una compañía de energía ucraniana y afirmaba que el exvicepresidente se había reunido con un asesor de la empresa. “Joe Biden es un mentiroso que ha estado estafando a nuestro país durante años”, se afirmaba en la grabación.

La red social explicó que el video violó sus reglas contra la publicación de información privada, detallando en su mensaje estándar que no se puede publicar “la información privada de otras personas sin su autorización y permiso expresos”.

El mandatario pareció sorprendido por la noticia en una entrevista con Fox Business este jueves por la mañana. “Bueno, no he escuchado eso, pero si lo es, lo es”, comentó Trump. “Pero todo terminará en una gran demanda. Y hay cosas que pueden pasar que son muy graves y que preferiría que no sucedieran. Pero probablemente tenga que pasar”, añadió.