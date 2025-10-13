Turquía presionó para impedir la presencia de Netanyahu en cumbre sobre Gaza

Turquía, apoyada en particular por Irak, presionó para impedir que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asistiera a la cumbre sobre Gaza en Sharm el-Sheij, declaró este lunes a la Afp una fuente diplomática turca.

«Por iniciativa del presidente (Recep Tayyip) Erdogan y gracias a los esfuerzos diplomáticos de Turquía, con el apoyo de otros dirigentes, Netanyahu no asistirá a la reunión en Egipto», declaró.

Tras anunciar su asistencia a la cumbre por la mañana, el primer ministro israelí la canceló argumentando que la reunión comenzaría a la misma vez que una festividad judía.

Irak también se negó a participar en la cumbre sobre el futuro de Gaza en presencia del responsable israelí, afirmó Ali al Musawi, asesor del primer ministro iraquí.

«La delegación iraquí informó a la parte egipcia de que no estaba dispuesta a participar en la cumbre regional si Netanyahu asistía a ella», declaró este responsable a la Afp.

El avión del presidente turco se disponía a aterrizar en la localidad balnearia egipcia cuando Netanyahu anunció su participación, inicialmente no prevista.

Pero según la prensa turca, la nave prolongó su vuelo sobre el mar Rojo esperando la confirmación de los participantes.

Turquía, cercana a los líderes políticos de Hamas, participó en las negociaciones con el movimiento palestino en Doha, junto con Catar y Egipto, y busca desempeñar un papel en la aplicación y supervisión del alto el fuego en Gaza.