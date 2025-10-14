Trump se queja de su foto en la portada de la revista Time: Me ‘borraron’ el pelo

Donald Trump expresó su descontento por la fotografía que la revista Time eligió para ilustrar su última portada sobre el reciente acuerdo de paz en Medio Oriente, impulsado por el mandatario.

La publicación, revelada el lunes con el titular «Su triunfo», presenta una foto tomada desde un ángulo inferior del presidente estadounidense, mostrando su rostro mirando hacia arriba y con su cabello iluminado intensamente por la luz solar, un aspecto que Trump no dejó pasar por alto.

En sus redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca manifestó que, si bien el artículo le pareció «relativamente bueno», la imagen podría ser considerada «la peor de todos los tiempos». «Me hicieron ‘desaparecer’ el pelo y luego me dejaron algo flotando sobre la cabeza que parecía una corona flotante, pero diminuta. ¡Realmente extraño!», escribió Trump.

«Nunca me han gustado las fotos tomadas desde ángulos inferiores, pero esta es una fotografía muy mala y merece ser señalada. ¿Qué están haciendo y por qué?», concluyó el mandatario.