Trump recibe respaldo de la primera ministra japonesa; según la Casa Blanca lo nominará al Nobel de la Paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión con la primera ministra de Japón este martes, prometió cumplir cualquier petición que ella haga.
«Siempre he sentido un gran amor por Japón y un profundo respeto por Japón. En nombre de nuestro país, solo quiero que sepa que, en cualquier momento, si tiene alguna pregunta, alguna duda, cualquier cosa que desee, cualquier favor que necesite, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar a Japón, ahí estaremos. ¡Somos un aliado al más alto nivel!», declaró.
El mandatario pronosticó que Takaichi será «una de las más grandes» primeras ministras de Japón.
Además, durante la reunión las partes firmaron un acuerdo sobre el camino hacia una «nueva edad dorada» para la alianza entre ambos países, y acordaron un marco de cooperación sobre minerales críticos.