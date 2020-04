Trump reanudará sus viajes dentro de EU la semana próxima

El presidente Donald Trump, dijo el miércoles que la semana entrante reanudará sus viajes por el país y que espera la realización de eufóricos actos de campaña con vistas a las elecciones de noviembre próximo tan pronto como sea posible.

Trump señaló ante la prensa en la Casa Blanca que “la semana próxima” viajará a Arizona (región oeste de EU).

Ese será su primer viaje interno desde que la pandemia de coronavirus paralizó buena parte de la actividad en Estados Unidos.

El presidente agregó que “muy pronto” visitará Ohio, uno de los estados clave para la elección presidencial de noviembre.

En el caso del viaje a Arizona, se enfoca en el esfuerzo de recuperación económica y no habrá un acto de campaña “porque es demasiado pronto” para realizar eventos con aglomeraciones, explicó.

Sin embargo, el mandatario republicano, que recibe desastrosos índices de aprobación y enfrenta una dura batalla en su plan de reelección contra el demócrata Joe Biden, dejó en claro que quiere regresar a sus frecuentes mitines lo antes posible.

Esperemos que en un futuro no muy lejano tengamos algunos actos masivos, y que las personas estén sentadas una al lado de la otra”, dijo.

No me puedo imaginar un acto donde hay una persona cada cuatro asientos… Eso no se vería muy bien”, justificó.