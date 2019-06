Trump publica ‘duros’ mensajes antimigrantes de Australia

El presidente Donald Trump subió a su cuenta de Twitter una serie de imágenes que representarían la campaña anti migrantes que se vive en Australia.

En el mensaje, Trump asegura que estas medidas son mucho más duras que las que se aplican en Estados Unidos y señala que pueden aprender mucho de los australianos.

Estos folletos representan la política de Australia sobre inmigración ilegal. ¡Mucho se puede aprender!” indicó el mandatario estadunidense.

These flyers depict Australia’s policy on Illegal Immigration. Much can be learned! pic.twitter.com/QgGU0gyjRS

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 27, 2019