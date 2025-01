Trump promulgará decreto el lunes para que TikTok pueda operar en EU

El presidente electo Donald Trump dijo el domingo que emitirá un decreto cuando asuma el cargo el lunes que permitiría que TikTok estuviera operativa, y añadió que le gustaría que Estados Unidos tuviera una propiedad del 50% en una empresa conjunta.

TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, dejó de funcionar para sus 170 millones de usuarios estadounidenses el domingo, después de que entrara en vigor una ley que prohibía que la aplicación siguiera operativa ante preocupaciones relacionadas con la seguridad nacional.

«Me gustaría que Estados Unidos tuviera una posición de propiedad del 50% en una empresa conjunta», dijo Trump en las redes sociales horas después de postear «SALVEN TIKTOK» en Truth Social.

Aunque sea temporal, el cierre sin precedentes de TikTok, propiedad de la empresa china ByteDance, tendrá amplias repercusiones en las relaciones entre Estados Unidos y China, en la política local, en el mercado de las redes sociales y en millones de estadounidenses que dependen económica y culturalmente de la aplicación.

«Se ha promulgado una ley que prohíbe TikTok en EEUU», notificaba el mensaje a los usuarios que intentaban usar la app a última hora del sábado.

«Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora. Tenemos la suerte de que el presidente Trump ha indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo. Por favor, permanezcan atentos», agregaba el comunicado.

Estados Unidos nunca ha prohibido una gran plataforma de medios sociales. La ley aprobada por abrumadora mayoría en el Congreso otorga al Gobierno entrante de Trump una amplia autoridad para prohibir o buscar la venta de otras aplicaciones de propiedad china.

Otras apps propiedad de ByteDance, incluidas la de edición de vídeo CapCut y la aplicación social de estilo de vida Lemon8, no estaban disponibles en las tiendas de aplicaciones de Estados Unidos a última hora del sábado.

No estaba claro si algún usuario de Estados Unidos podía seguir accediendo a la aplicación, pero ya no funcionaba para muchos, y las personas que trataban de acceder a ella a través de una aplicación web se encontraban con el mismo mensaje de que TikTok ya no funcionaba.

TikTok advirtió el viernes que dejaría de funcionar en Estados Unidos el domingo a menos que el Gobierno de Joe Biden ofreciera garantías a empresas como Apple AAPL.O y Google GOOGL.O de que no se enfrentarán a medidas coercitivas cuando entre en vigor la prohibición.

En virtud de la ley aprobada el año pasado y confirmada el viernes por la Corte Suprema, la plataforma tenía hasta el domingo para cortar lazos con su matriz con sede en China o cerrar su operación en Estados Unidos para resolver las preocupaciones de que supone una amenaza para la seguridad nacional.

Minutos después del cierre de TikTok en Estados Unidos, otros usuarios acudieron a X. «La verdad es que no pensaba que fueran a cerrar TikTok. Ahora estoy triste y echo de menos a los amigos que hice allí. Esperando que todo vuelva en unos días», escribió @RavenclawJedi.