Trump planea visitar China

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó la víspera de su reunión de esta semana con el mandatario chino, Xi Jinping, en Corea del Sur, que espera visitar China a inicios del próximo año y, posteriormente, recibir a su homólogo en Washington.

«Creo que vamos a llegar a un acuerdo», dijo el mandatario estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One, mientras se dirigía a Tokio como parte de su gira por Asia. Asimismo, afirmó que tiene «mucho respeto» por Xi y que le gustaría que visitara Washington o Palm Beach, Florida.

Anteriormente, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien acompaña a Trump en su viaje, indicó que China está lista para concluir un acuerdo comercial tras 2 días de negociaciones con su contraparte china y «crear un marco para que ambos líderes discutan el jueves».

El encuentro de los líderes de EE.UU. y China tendrá lugar dos días antes del plazo para la imposición de un arancel adicional del 100 % a Pekín, tal y como advirtió Washington, a menos de que las partes superen sus diferencias y controles de exportaciones en su continuo enfrentamiento comercial.

Un punto central en esas discusiones será el flujo de elementos de tierras raras y otros minerales cruciales para una cantidad de sectores, incluida la industria de defensa y la energía. En su última ronda de intercambios de medidas restrictivas, Pekín impuso limitaciones sobre las exportaciones de este tipo de bienes, y su control sobre la cadena de suministros ha sido una palanca importante en la guerra comercial.

octubre 27, 2025 5:45 am

