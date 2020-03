Trump ordena cerrar frontera con Canadá por coronavirus

Donald Trump anunció el cierre temporal de su frontera con Canadá por la pandemia de coronavirus COVID-19.

Aseguró que la medida se tomó de mutuo acuerdo y garantizó que el comercio no se verá afectado.

El cierre de la frontera norte de Estados Unidos será temporal para el tráfico no esencial: “Estaremos, de mutuo acuerdo, cerrando temporalmente nuestra frontera norte con Canadá al tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado. ¡Detalles a seguir!”.

Estados Unidos reporta al menos 6.500 casos de coronavirus, mientras que Canadá ha registrado cerca de 600 contagios.

El premier canadiense quedó en cuarentena y está gobernando por “teletrabajo”, ya que su esposa arrojó un diagnóstico positivo. Trudeau ha aclaro que no presenta síntomas de la enfermedad.

El lunes, Canadá había anunciado el cierre de fronteras a los extranjeros, pero había dado una excepción a los ciudadanos estadounidenses, debido al fuerte “nivel de integración” de las dos economías.