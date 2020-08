Trump no tiene principios, dice su propia hermana en un audio “secreto”

La hermana del presidente Donald Trump, la jueza federal jubilada Maryanne Trump Barry, opina que su hermano “no tiene principios”, “no se puede confiar en él”, y que ha estado “mintiendo” durante toda su presidencia, reseña The Washington Post, citando unos audios grabados en secreto.

Las grabaciones fueron realizadas durante un período de dos años por Mary Trump, sobrina del mandatario estadounidense y autora del revelador libro de memorias ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo).

En los audios, se puede escuchar a Barry quejándose de la crueldad general de su hermano por sus controvertidas políticas migratorias: “Es la falsedad de todo. Es la falsedad y esa crueldad. Donald es cruel”.

“Todo lo que quiere hacer es apelar a sus simpatizantes”, afirmó la hermana de Trump en una de las granbaciones. “No tiene principios. Ninguno. Ninguno. Y sus simpatizantes, Dios mío, si fueras una persona religiosa, querrías ayudar a la gente. No hacer esto”.

Barry continuó afirmando que Trump “no ha leído mis opiniones sobre inmigración”, agregando que “él no lee” en general. En ese sentido, la hermana del presidente dijo que no estaba de acuerdo con “lo que están haciendo con los niños en la frontera”, y una vez reprendió a otro juez por no tratar a un solicitante de asilo con respeto.

En el audio de Mary Trump, la exjueza de 83 años, que no se ha pronunciado previamente en contra de su hermano, también expresó su frustración con el comportamiento del presidente, que según ella es falso.

“Su malditos tuits y sus mentira, oh Dios mío”, afirma Barry. “Estoy hablando con demasiada libertad, pero ya sabes. El cambio de historias. La falta de preparación. La mentira. Maldita mierda”.