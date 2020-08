“Trump no se irá silenciosamente en la noche [de la elección en EU] si pierde”, alerta Hillary Clinton

Hillary Clinton dijo que está “dispuesta a ayudar en todo lo que pueda” cuando se le preguntó si aceptaría un cargo en un virtual Gobierno de Joe Biden, con quien trabajó directamente durante la presidencia de Barack Obama.

“Estoy listo para ayudar en todo lo que pueda”, dijo Clinton en la 1 Cumbre de Representantes, realizada ayer de manera virtual.

“Porque creo que éste será un momento en el que todos los estadounidenses, no importa de qué partido seas, no importa qué edad, raza, género, no importa, todos los estadounidenses deberían querer arreglar nuestro país… Entonces, si te piden que prestes servicio, ciertamente deberías considerarlo”.

En su vida pública, Clinton ha sido primera dama local (Arkansas) y nacional, Senadora, Secretaria de Estado y candidata a la Presidencia de EU.

En abril la abogada de 72 años anunció su apoyo formal a Biden para enfrentar a Donald Trump, quien sorpresivamente la venció bajo el sistema de colegios electorales en 2016.

La cumbre de ayer hace referencia a la 19 Enmienda que otorgó a las mujeres el derecho al voto. Clinton aprovechó para defender el sufragio por correo en las venideras elecciones de noviembre y criticó Trump por implementar lo que llamó una “toma de control hostil” del Servicio Postal nacional (USPS).

Agregó que teme que Trump use el servicio de correo como parte de un intento de poner en duda los resultados de las elecciones si pierde.

“Tengo todas las razones para creer que Trump no se irá silenciosamente en la noche si pierde”, dijo Clinton, citada por New York Post. “Él va a intentar confundirnos. Intentará entablar todo tipo de demandas”.

Se espera que Biden acepte formalmente la nominación Demócrata para presidente desde su estado natal, Delaware, al final de la Convención Nacional Demócrata (DNC) la próxima semana; en teoría acompañado por su compañera de fórmula, la senadora californiana Kamala Harris.

Clinton es una de las oradoras anunciadas en el evento de cuatro días, que será virtual debido al coronavirus.

