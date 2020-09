Trump minimizó la gravedad del COVID-19 para no generar pánico, asegura periodista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo al periodista Bob Woodward que minimizó intencionalmente la gravedad del coronavirus en los comentarios públicos para evitar provocar el pánico.

“Siempre quise minimizarlo (el virus), todavía me gusta minimizarlo porque no quiero crear un pánico”, comentó Trump a Woodward -quien es autor y editor asociado de The Washington Post- el 19 de marzo en una serie de entrevistas para su libro de nombre Rage, que se publicará este mes. CNN publicó este miércoles grabaciones de audio de extractos de las conversaciones.

Trump le comentó a Woodward el 7 de febrero que el virus era muy peligroso y podría transmitirse por el aire, incluso cuando el presidente hizo comentarios públicos en desacuerdo con esas declaraciones.

Atraviesa el aire, Bob, eso siempre es más duro que el tacto”, le aseguró a Woodward. “El aire, simplemente respiras el aire y así es como pasa”.

Trump también le dijo a Woodward que el virus era más mortal “que incluso su agotadora gripe”.

El presidente dijo públicamente en febrero y principios de marzo que Estados Unidos tenía el virus bajo control. Trump lo comparó repetidamente con la gripe y dijo que podría desaparecer.

El mismo día que platicó con Woodward, Trump tuiteó elogios por el manejo de la pandemia por parte del presidente chino Xi Jinping.

Por: El Financiero