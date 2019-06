Trump invita a Kim Jong-un a reunirse en la frontera intercoreana “para apretarle la mano y decir hola”

Después de “algunas reuniones muy importantes” en la ciudad japonesa de Osaka, en el marco de la cumbre del G20, e incluyendo la reunión con el presidente chino Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirigirá a Corea del Sur, acompañado de su homólogo surcoreano Moon Jae-in.

“Mientras esté ahí, si el presidente Kim, de Corea del Norte, ve esto, quisiera reunirme con él en la frontera o la zona desmilitarizada, solamente para apretarle la mano y decir hola (?)!”, escribió Trump en su cuenta de Twitter.

After some very important meetings, including my meeting with President Xi of China, I will be leaving Japan for South Korea (with President Moon). While there, if Chairman Kim of North Korea sees this, I would meet him at the Border/DMZ just to shake his hand and say Hello(?)!

