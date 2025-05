Trump gana demanda contra Pulitzer por supuesto vínculo de su campaña con Rusia

La administración de Donald Trump ganó la demanda contra la Junta del Premio Pulitzer por otorgar el galardón nacional de periodismo a The New York Times y The Washington Post, por la cobertura de los supuestos vínculos de su campaña de 2016 con Rusia.

“En una importante victoria en nuestra poderosa demanda contra la Junta del Premio Pulitzer por la entrega ilegal y difamatoria de su respetado premio a historias falsas y maliciosas”, publicó en su cuenta en Truth Social este miércoles.



Trump acusó que ambos medios obtuvieron el premio por difundir información “totalmente incorrecta” y afirmó que la Corte de Apelaciones de Florida rechazó “con vehemencia el intento corrupto” de los demandados de detener el caso.



“Ahora admiten que fue una estafa, que nunca ocurrió y que su información fue totalmente errónea” añadió.



El mandatario aseguró que tendrán que devolver el premio que ganaron por “información falsa”. También responsabilizó a los medios de comunicación por difundir “sus mentiras” al pueblo estadunidense y reiteró que no permitirá que eso suceda en Estados Unidos.



Trump finalizó la publicación con su frase “hagamos que Estados Unidos vuelva a ser grande”.