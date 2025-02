Trump dice prever aranceles para automóviles de alrededor de 25%

Palm Beach.– El presidente estadunidense, Donald Trump, dijo el martes que los aranceles previstos para los automóviles importados rondarán 25 por ciento, pero se da de margen hasta el 2 de abril para decidir si los impone.

«Será de 25 por ciento o más, y aumentará sustancialmente en el transcurso de un año», declaró a periodistas en Mar-a-Lago (Florida).

Añadió que quiere dar tiempo a las empresas para que «tengan fábricas» en Estados Unidos y de este modo «no tengan aranceles».

El republicano se mostró satisfecho de ver a la Unión Europea (UE) «reducir sus aranceles sobre los automóviles al nivel» de los de Estados Unidos.

«En la UE había un impuesto de 10 por ciento para los coches y ahora tienen 2.5 por ciento, que es exactamente el mismo nivel que tenemos nosotros. Si todo el mundo hace eso, jugaremos con las mismas reglas», aseguró.

«Tomo nota de lo que se ha hecho, pero la UE ha sido muy injusta con nosotros, tenemos un déficit comercial de 350 mil millones de dólares, no compran nuestros coches, nuestros productos agrícolas, no compran casi nada, hay que corregir esto», insistió no obstante.

Según datos del Departamento de Comercio, el déficit comercial de bienes de Estados Unidos con la UE fue de 235 mil millones de dólares en 2024.

Además Estados Unidos tuvo un superávit comercial de 109 mil millones de dólares con la UE en servicios en 2023, el último año con datos, según la Comisión Europea.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, llegó el martes a Washington para una visita de dos días en la que se reunirá con su futuro homólogo Howard Lutnick, y Jamieson Greer, futuro representante de la Casa Blanca para las relaciones comerciales (USTR). Ninguno de los dos ha sido confirmado por el Senado en su cargo.