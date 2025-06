Trump decidió y provocó guerra entre Israel e Irán: Rostam Adabinia

Ciudad de México. “Quien decidió y provocó esta guerra contra Irán fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, acusó el encargado de negocios de la embajada en México de la nación de Medio Oriente, Rostam Adabinia.



En conferencia de prensa en la sede diplomática, donde esta tarde presentó la posición de su país frente al ataque iniciado por el régimen de Benjamin Netanyahu el viernes pasado, sostuvo que esta guerra representa “la última burla de Israel al derecho internacional”, en particular a la carta de las Naciones Unidas.



En 80 años de existencia de la ONU, acentuó, “Israel ha sido el más infractor de la carta de las Naciones Unidas y de las normas internacionales. En los últimos dos años las acciones de Israel han sido una burla. El ataque armado del viernes constituye una agresión clara a la soberanía de Irán, y a la vida y territorio también de Irak y Siria”.



Irán, dijo, no estaba preparado para los ataques porque se negociaba con el gobierno de Trump en torno al tema de las armas nucleares —incluso ayer se esperaba instalar una sexta ronda—, pero amagó que todo ataque será respondido en la misma intensidad.



“Irán no comenzó esta guerra, los ataques y destrucciones espirituales serán respondidos, proporcionalmente, por parte del ejército iraní, y eso va a suceder”.



Si bien, dijo, su país no inició este conflicto, está listo para una guerra larga, “pero esto no sería en favor de nadie”.



Destacó el peso de México que lo ha llevado a ser reconocido mundialmente como una nación pacífica y neutral, por lo que podría jugar un relevante papel para la solución del conflicto.



En particular resaltó el liderazgo, nacional e internacional, de la presidenta Claudia Sheinbaum. “Nosotros decimos que México puede jugar una carta importante en esto”



El diplomático remarcó que el objetivo de las potencias occidentales es que Israel sea el “delegado del imperialismo de Occidente en Medio Oriente”, y buscan que se convierta en la única potencia en esa región del mundo para que el resto de los países sean subordinados.



“Es una política inhumana de Estados Unidos en Medio Oriente, que empezó con el apoyo a la destrucción completa de Gaza y en la nueva fase somos nosotros. Pero (Irán) no es el último, pretenden seguir todo esto”, expuso Adabinia.



Descartó los “argumentos” esgrimidos por Israel en el sentido que actuó en un afán de autodefensa ante el “incremento” de Irán para hacerse de uranio y fabricar armas nucleares.



“Con el gobierno terrorista que existe en Israel cualquier cosa puede pasar (…) si no hay un enemigo extranjero, la vida política de Netanyahu se terminaría”.



Sostuvo que si las potencias mundiales no ponen un alto al Estado de Israel, Medio Oriente nunca estará en paz.