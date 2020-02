Trump critica a Brad Pitt, los Óscar y a “Parasite” por ser una cinta coreana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó un mitin de campaña este jueves en Colorado para criticar a los premios Óscar por entregar el galardón de mejor película a una cinta de Corea del Sur, “Parasite”, y de paso admitir que no le gusta Brad Pitt.

“¿Cómo de malos fueron los Óscar este año?”, preguntó el mandatario para responder posteriormente: “Y el ganador es una película… ¡de Corea del Sur! ¿De qué demonios va todo eso?”.

“Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Además de eso, les dan la mejor película del año. ¿Era buena? No lo sé. Recuperemos ‘Gone with the Wind’, ¿por favor? ‘Sunset Boulevard’… Tantas películas geniales”, opinó.

Trump pidió recuperar el estilo de estas dos películas de 1939 y 1950, al tiempo que vinculó la situación política y económica de ambos países con el premio otorgado a una cinta que también ha triunfado en festivales como el de Cannes (Francia).

Fuente: Vanguardia