Trump confirma envío de sistemas de misiles a Ucrania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el envío de sistemas de defensa antiaérea Patriot a Ucrania, asegurando que será la Unión Europea quien pagará por estos sistemas de misiles que Kiev “necesita desesperadamente” ante los ataques del Ejército ruso.

“Todavía no he acordado el número, pero van a tener algunos porque necesitan protección, pero la Unión Europea pagará por ello. Nosotros no vamos a pagar nada por ellos, pero les conseguiremos Patriots, que necesitan desesperadamente”, señaló ante la prensa.

También apuntó que está muy decepcionado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, porque “habla bonito y luego bombardea a todo el mundo por la noche”.

Se prevé que aborde este tema con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a quien recibirá este lunes y martes en la capital estadounidense. El neerlandés se reunirá asimismo con el secretario de Estado, Marco Rubio, y con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, así como con “miembros del Congreso”, según ha indicado la Alianza Atlántica en su página web.

Las declaraciones del mandatario estadounidense llegan después de que Washington reanudó el envío de ayuda militar a Kiev, tras la suspensión de suministro ordenada hace más de una semana por el Pentágono que aludió a una revisión de la asistencia a otros países del mundo.

En este sentido, Trump afirmó el pasado viernes que “la OTAN está pagando por las armas al 100%”. “Lo que estamos haciendo es que las armas que están saliendo van a la OTAN, y luego la OTAN va a estar dando esas armas (a Ucrania) y la OTAN está pagando por esas armas”, declaró.