Trump califica a Petro de «matón» y suspende todos los pagos a Colombia

Washington. El presidente, Donald Trump, anunció que suspendió a partir de este miércoles todos los pagos a Colombia, al tiempo que advirtió que puede tomar «medidas muy serias» contra el país sudamericano debido al tráfico internacional de narcóticos.

El mandatario estadunidense también calificó a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de «maleante», al hablar con reporteros en la Casa Blanca. «Es un matón, está fabricando muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína. Será mejor que tenga cuidado o tomaremos medidas muy serias contra él y su país», agregó.

Además, declaró que está listo para golpear «muy duro» a los narcotraficantes que pasen por tierra, tras una serie de ataques letales contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. El gobierno dará explicaciones al Congreso antes de proceder a esos ataques por tierra, añadió Trump ante periodistas en el Despacho Oval, sin más detalles.