Trump arremete contra Greta Thunberg por apoyar ayuda humanitaria a Gaza

El presidente Donald Trump, arremetió este lunes, contra la activista sueca, Greta Thunberg, a la que describió como «alborotadora» por participar en la flotilla Global Sumud, que fue detenida por Israel al intentar llevar ayuda a Gaza.

«Tiene problemas para controlar la ira. Creo que debería ver a un médico. Si la ves, para ser tan joven, está muy enojada. Está muy loca. Puedes quedartela», respondió el mandatario estadunidense, al ser cuestionado en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Anteriormente, Trump se burló de la activista climática por una situación similar, cuando varios integrantes fueron puestos bajo custodia israelí en aguas internacionales, mientras intentaban llevar ayuda humanitaria a Gaza, en el barco Madleen bajo la Coalición de la flotilla de la Libertad, un grupo que se oponía al bloqueo de Gaza, el pasado 9 de junio.

“Creo que debería asistir a un curso de control de la ira. Esa es mi principal recomendación para ella”, declaró en dicha ocasión Trump.

La activista Thunberg respondió a las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca al llegar a París el 11 de junio: “Creo que el mundo necesita muchas más mujeres jóvenes y enojadas, para ser honesta…Sobre todo con todo lo que está pasando ahora mismo”.

Thunberg llegó a Atenas después de ser deportada de Israel junto con otros 170 miembros de la Flotilla Global Sumud este lunes.