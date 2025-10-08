Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron primera fase del plan de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta tarde que tanto Israel como Hamas firmaron la primera fase del plan de paz que propuesto por el mandatario para poner fin a la guerra de dos años. El magnate publicó el mensaje en su cuenta de Truth Social:

“Me enorgullece anunciar que Israel y Hamas han firmado la primera fase de nuestro Plan de Paz. Esto significa que todos los rehenes serán liberados muy pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada como primer paso hacia una paz sólida, duradera y duradera. ¡Todas las partes recibirán un trato justo! Este es un gran día para el mundo árabe y musulmán, Israel, todas las naciones vecinas y los Estados Unidos de América, y agradecemos a los mediadores de Qatar, Egipto y Turquía, quienes trabajaron con nosotros para hacer realidad este acontecimiento histórico y sin precedentes. ¡Benditos los constructores de la paz!», escribió en un post el mandatario estadunidense.