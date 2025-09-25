Trump anuncia nueva batería de aranceles, incluido el 100 % a todos los productos farmacéuticos

Washington. El presidente Donald Trump anunció hoy la imposición de una serie de aranceles a las importaciones de distintos productos de cualquier país, entre las que destaca uno del 100 por ciento a todos de productos farmacéuticos «de marca o patentado», el 50 por ciento a gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30 por ciento a los muebles tapizados y del 25 por ciento a los camiones pesados a partir del 1 de octubre.

«A partir del 1 de octubre de 2025, aplicaremos un arancel del 100 por ciento a cualquier producto farmacéutico de marca o patentado, a menos que una empresa esté construyendo su planta farmacéutica en Estados Unidos», ha señalado en su plataforma Truth Social.

Trump manifestó en su red social que los fabricantes extranjeros de muebles y gabinetes están inundando Estados Unidos con sus productos y que se deben aplicar aranceles «por Seguridad Nacional y otras razones».

Expresó que los camiones pesados y las piezas fabricadas en el extranjero están perjudicando a los productores nacionales.