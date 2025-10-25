Trump anuncia aumento de 10% de aranceles a Canadá

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado en su plataforma Truth Social que aumentará 10 por ciento las tasas aduaneras a Ottawa, esto luego de que este jueves decidió romper las negociaciones comerciales con Canadá en represalia por una campaña publicitaria a la que señaló de desinformar sobre los aranceles estadunidenses.

«Su publicidad debía ser retirada INMEDIATAMENTE, pero permitieron que se emitiera anoche (viernes) durante la Serie Mundial, a sabiendas de que era un FRAUDE», declaró el presidente estadunidense, refiriéndose a la campaña publicitaria que se emitió durante el primer partido del Campeonato Norteamericano de Beisbol, con gran audiencia.

«Debido a su grave distorsión de los hechos y a su acción hostil, estoy aumentando los aranceles a Canadá en 10 por ciento adicional por encima de lo que pagan actualmente», añadió el mandatario.

La publicidad a la que acusa Trump tiene un audio donde se escucha al ex presidente Ronald Reagan decir: “Cuando alguien dice ‘impongamos aranceles a las importaciones extranjeras’, parece que están haciendo lo patriótico… Pero a largo plazo, esas barreras comerciales perjudican a todos los trabajadores y consumidores estadunidenses. Entonces sucede lo peor: los mercados se contraen y colapsan, las empresas y las industrias cierran y millones de personas pierden sus empleos”.

El audio es un discurso radial de 1987 pronunciado desde Camp David, Maryland.