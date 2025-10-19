Trump acusa a Petro de ‘líder del narcotráfico’ y anuncia el fin de las ayudas a Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó a su homólogo colombiano Gustavo Petro, de ser “un líder del narcotráfico que fomenta fuertemente la producción masiva de drogas” en todo el país.

Las declaraciones fueron publicadas este domingo en su red social Truth Social, donde también anunció el fin de la ayuda económica a Colombia.

En su mensaje, Trump aseguró que la producción de drogas “se ha convertido en el negocio más grande de Colombia, por mucho”, y señaló que Petro “no hace nada para detenerlo, a pesar de los grandes pagos y subsidios provenientes de Estados Unidos”.

El mandatario afirmó además que a partir de ahora su país dejará de realizar cualquier tipo de pago o subsidio al gobierno colombiano, al considerar que dichos aportes han sido “una estafa a largo plazo contra América”.

Trump también responsabilizó a Petro por la exportación de drogas hacia Estados Unidos, al señalar que “el propósito de esta producción de drogas es la venta de cantidades masivas del producto hacia Estados Unidos, causando muerte, destrucción y caos”.

En tono amenazante, el republicano advirtió al presidente colombiano que “haría bien en cerrar inmediatamente esos campos de muerte, o Estados Unidos los cerrará por él, y no será de manera amable”.

Los señalamientos de Trump se dan luego de que el sábado, Petro pidió a la Fiscalía “actuar de inmediato” ante la posibilidad de que una supuesta narcolancha atacada en septiembre por Estados Unidos en el mar Caribe fuera colombiana, y acusó a ese país de “asesinato” por la muerte de un pescador.

“Alerta a la fiscalía general de la Nación. Le solicito actuar de inmediato”, escribió Petro en la red social X, donde compartió una noticia del canal estatal RTVC que señala que la lancha bombardeada el pasado 16 de septiembre en el Caribe era colombiana y que el ataque “se habría producido en aguas colombianas”.

Petro también pidió a la Fiscalía “otorgar protección inmediata a los familiares de las víctimas y asociarlas, si quieren, a las víctimas de Trinidad Tobago para iniciar acciones judiciales en el mundo y en la justicia de los EE.UU.”.

El mandatario precisó que la embarcación bombardeada “tenía un motor arriba en señal de daño y estaba apagada, presumiblemente estaba en aguas colombianas, y quien estaba allí era un pescador de toda la vida: Alejandro Carranza, que no ha vuelto a su casa”.

“Funcionarios del gobierno de los EE.UU. han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales. El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y sus actividad diaria era pescar (…) Esperamos las explicaciones del gobierno de los EE.UU.”, agregó Petro en otro mensaje en X.

Petro dice a Trump que sus asesores lo están engañando

Esta mañana, Petro respondió que el presidente de Estados Unidos vive engañado por “sus logias y sus asesores” antes de asegurar a Washington que él, como mandatario colombiano, es el principal enemigo de los “narcos” del país.

Petro ha reaccionado así al contundente mensaje de Trump, en el que no solo anunció el fin de la ayuda a Colombia, sino que advirtió sobre intervenir para destruir los campos de coca del país.

“Trump está engañado de sus logias y asesores. El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, indicó el presidente colombiano.

En su mensaje publicado en su cuenta de X, Petro recomendó a Trump “leer bien a Colombia” para aclararse sobre “en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”.

(Con información de Aristegui Noticias, EFE y Europa Press)