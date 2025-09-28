Tropical Imelda cerca de Florida; Humberto es huracán categoría 4

La depresión tropical nueve se fortaleció hasta convertirse en la tormenta tropical Imelda, según informó el domingo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH).

Imelda se encuentra a cerca de 600 kilómetros al sureste de Cabo Cañaveral, Florida, con vientos máximos sostenidos de 65 kms/h.

El CNH prevé que Imelda se convierta en huracán a finales del lunes o el martes.

Se esperan condiciones de tormenta tropical sobre el centro y noroeste de Bahamas el domingo, dijo el CNH en su último aviso.

Las marejadas generadas por Imelda y el huracán de categoría 4 Humberto afectarán a partes de las Bahamas este fin de semana, y se extenderán a gran parte de la costa este de Estados Unidos a principios de esta semana, añadió la agencia meteorológica, con sede en Miami.

Los expertos esperan que Humberto toque tierra en Bermuda en la noche del martes (Reuters).