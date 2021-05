Tres personas, incluido una niña de 4 años fueron tiroteados este sábado en Times Square, Nueva York, reportaron medios locales.

Se advirtió a los residentes que evitaran el área debido al cierre de carreteras, atascos y una fuerte presencia de personal de emergencia, ya que la Policía local acordonó las carreteras para investigar el incidente.

Just was caught in the midst of this. Holy crap. Shooting in #timessquare 😣🥺 pic.twitter.com/nDCcUr2v97

— jyothsna bhat (@drmoonlight9) May 8, 2021