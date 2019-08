Tras más de una década, el Titanic vuelve a ser fotografiado

Si tu eres de los románticos que disfrutan mucho de la película ‘Titanic‘, aunque siempre termines llorando, esta nota te interesa.

Recientemente se dio a conocer que por primera vez, después de 14 años, un grupo de exploradores logró retratar los restos del icónico barco hundido en el fondo del océano Atlántico.

Esto fue dado a conocer por la productora Atlantic Productions, quien anunció que los resultados de la exploración se convertirán en un documental.

Atlantic Productions are pleased to announce they have recorded the first ever 4K images of RMS Titanic for a new Documentary. The images reveal the state of the wreck on the first manned dive for 14 years. #titanic

El transatlántico, hundido en abril de 1912 durante su viaje inaugural entre la ciudad inglesa de Southampton y Nueva York, ha permanecido en la oscuridad durante más de una década.

Mediante un sumergible tripulado, los expertos han conseguido sacar varias instantáneas que muestran el estado actual de los restos de la nave, ubicada a 3,8 kilómetros de profundidad a unos 600 kilómetros de la costa de Terranova (Canadá).

Fotos: Captura de pantalla Atlantic Productions

Cinco inmersiones a lo largo de ocho días fueron necesarias para tomar estasfotografías en calidad 4K y mostrar así el buque como nunca se había visto.

Victor Vescovo, líder de la exploración, explicó que no estaba preparado para la “inmensidad de la nave” y que ha sido algo “extraordinario” poder pasar al lado del Titanic y ver las luces de su embarcación reflejadas en él.

Durante la estancia, el equipo puso una corona de flores y realizó una pequeña ceremonia en honor a las más de 1.400 personas que perdieron la vida durante el accidente sucedido hace ya más de un siglo.

Fuente: Excélsior