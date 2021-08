“Todos estamos con Ricardo”: panistas defienden a Anaya Cortés de supuesta persecución política

Este fin de semana trascendió que Ricardo Anaya, ex candidato del PAN a la presidencia de México, huyó de la república ante una presunta persecución política orquestada en su contra desde Palacio Nacional a petición de Andrés Manuel López Obrador, desencadenando una serie de reacciones tanto en favor como en contra.

El peso del video en el que anunció su retiro de México fue tal que viejos militantes del Partido Acción Nacional (PAN) unieron su voz y salieron a defender al ex diputado. Por lo que Vicente Fox, ex presidente de México; Gustavo Madero, senador de la República; y Santiago Creel, diputado electo en las elecciones del 6 de junio, alzaron la voz y aseguraron que todos están con Ricardo.

“Mi total solidaridad con Ricardo Anaya ante la persecución política que ha iniciado en su contra. La ley y la justicia deben ser instrumento para vivir pacíficamente y no para violentar derechos, ni callar críticas o encarcelar opositores”, publicó en redes sociales Creel Miranda.Play“AMLO me quiere meter a la cárcel”: Anaya acusó al presidente de evitar su llegada como candidato en 2024 (Video: Twitter / @RicardoAnayaC)

Este tuit fue publicado nuevamente por Fox Quesada quien agregó: “Todos estamos con Ricardo. Hasta donde tope!! Ya basta!!”. Posteriormente, Madero Muñoz manifestó su solidaridad con el supuesto perseguido político y condenó el riesgo que se corre bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador si alguien es un detractor a su ideología.

“Con gran preocupación debemos admitir que este gobierno se ha caracterizado por judicializar la política y politizar la justicia. Signos inequívocos del modelo autoritario y antidemocrático que en otros países latinoamericanos padecen. Mi solidaridad con Ricardo Anaya”, expresó en su cuenta oficial de Twitter.

Contrastantemente, tras anunciar su regreso a Atlanta, Estados Unidos, miles de usuarios en redes sociales hicieron burla de lo acontecido y pusieron en tela de juicio su versión de los hechos, pues en varias de sus publicaciones se ironizó la actitud de Anaya Cortés durante las campañas electorales de este año con la de huir de México en búsqueda de refugio lejos del alcance de López Obrador. Meme de Ricardo Anaya por salir de México (Foto: Archivo)

Asimismo, los memes de que Ricardo Anaya buscará otra identidad para escapar del proceso legal que se orquesta en su contra se hicieron presentes gracias a las aplicaciones digitales que alteran facciones del rostro o con el crecimiento de cabello.

Las investigaciones contra Anaya Cortés derivan de las realizadas a partir de las declaraciones del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quien lo señaló -así como a otros funcionarios públicos- de haber recibido sobornos para aprobar la reforma energética impulsada durante el gobierno del ex presidente, Enrique Peña Nieto.

En su declaración ante la FGR, el ex directivo aseguró que por instrucciones del ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, había entregado 6.8 millones de pesos en 2014 al panista, así como a otros ex legisladores de la bancada blanquiazul. Vicente Fox y otros más se manifestaron en favor de Anaya (Foto: EFE / Sáshenka Gutiérrez)

Actualmente, se desconoce su paradero, ya que la información confirmada más reciente es que vivía en el estado de Querétaro con su familia, pero con lo dicho en su video, es posible que viaje fuera del país o que ya haya salido de México en las últimas horas.

Finalmente, cabe destacar que la estrategia del ex candidato presidencial no ha sido revelada, pues si bien el señalamiento al que se enfrenta es severo, el abanderado por el blanquiazul no reveló si se asesorará legalmente desde Atlanta, ciudad en la que está su familia o si lo hace para evitar una posible orden de aprehensión; sin embargo, López Obrador negó todo acto de persecución contra Anaya.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”, se desmarcó en Facebook.

Fuente: Infobae