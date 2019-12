Tiroteo en Moscú cerca de las oficinas del servicio secreto de Rusia: un agente de inteligencia asesinado y cinco heridos

Un agente de los servicios de seguridad rusos (FSB) murió este jueves y cinco personas resultaron heridas por disparos de un atacante cerca de la sede de esta institución en Moscú, antes de ser “neutralizado” por las fuerzas del orden.

“Un desconocido abrió fuego cerca del número 12 de la calle Bolshaya Lubyanka, hay heridos. El criminal ha sido neutralizado”, informó el FSB, citado por agencias de prensa.

“Un agente del servicio murió” en el ataque, informó luego la misma fuente. El ministerio de Salud aportó por su parte la cifra de cinco heridos.

La nota oficial aclaró que el ataque fue perpetrado por una sola persona y no por varias, como se informó en un primer momento, y también negó las informaciones de que varias personas hubieran muerto en el ataque, entre asaltantes y agentes de los servicios de seguridad.

Video of apparent shooting in central Moscow near FSB headquarters just now. Shooter has apparently barricaded himself in a nearby building pic.twitter.com/KipLm1uXiH

— Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) December 19, 2019