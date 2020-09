Tirotean en EE.UU. a dos policías en medio de las protestas por el veredicto en el caso de Breonna Taylor

Al menos dos oficiales de Policía de la ciudad de Louisville (Kentucky, EE.UU.) fueron tiroteados la noche de este miércoles. Se reporta que no está claro si los agentes recibieron los disparos durante las protestas que se han desatado en la ciudad por la decisión de un gran jurado del estado, que resolvió no presentar cargos por asesinato contra los oficiales involucrados en la muerte de Breonna Taylor, una afroamericana que en marzo pasado fue abatida a tiros cuando tres agentes buscaban drogas en su casa.

Mientras tanto, en medio de esos reportes se han difundido en las redes sociales diversos videos que muestran el momento de los tiroteos desde varias perspectivas

