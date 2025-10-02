“Tienen que irse”: DHS estadounidense lanza controvertida campaña para reclutar ‘cazamigrantes’

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS) lanzó este miércoles un controvertido mensaje como parte de su campaña de reclutamiento de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

EVERY CRIMINAL ILLEGAL ALIEN MUST GO. AMERICA FOR AMERICANS.https://t.co/nZkBEj4evQ pic.twitter.com/9VXQRZa3Be — Homeland Security (@DHSgov) October 1, 2025

«Todo extranjero ilegal criminal debe irse. Estados Unidos para los estadounidenses», escribió el DHS en una publicación en su cuenta de X. Además, incluyó una ilustración del personaje del Tío Sam acompañada del texto «Ellos tienen que irse» y la dirección del portal de reclutamiento del ICE.

El DHS pretende reclutar a más de 10.000 agentes para el ICE para finales del año, lo que la convertiría en la agencia policial más grande del Gobierno de EE.UU. Para ello, ha recurrido a compartir diversas imágenes que reproducen la estética de los carteles de reclutamiento de la Primera y Segunda Guerra Mundial, destacando al Tío Sam como símbolo principal.

Una ilustración fijada en la cuenta de X del DHS es una modificación del icónico póster de 1917, cuyo mensaje original decía «Te necesito para el Ejército de EE.UU.». Sin embargo, el organismo cambió la frase a «EE.UU. te necesita» e incluyó un mensaje adicional: «EE.UU. ha sido invadido por criminales y depredadores. Necesitamos que tú los saques».