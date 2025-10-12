‘The war is over’: Trump afirma que ‘la guerra ha terminado’ entre Israel y Hamás

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que “la guerra ha terminado” (“The war is over”), en declaraciones desde el avión presidencial, el Air Force One, antes de partir hacia Israel y Egipto, en el marco de la posible finalización del acuerdo de paz para Gaza elaborado por Washington.

“La guerra ha terminado”, reiteró desde la aeronave, tras razonar que “han pasado siglos” y “la gente está cansada”, como motivos para apuntalar su previsión de que “el alto el fuego se mantendrá”, según declaraciones ante periodistas.

El republicano se refirió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien describió como “un presidente en tiempos de guerra”. “Ha hecho un muy buen trabajo”, apuntó, antes de admitir que “tuvieron algunas disputas”, aunque “se resolvieron rápidamente”.

“En lo que a mí respecta, creo que ha cumplido con su papel de liderazgo. Creo que era la persona adecuada en este momento”, declaró, evitando responder de manera concluyente si el mandatario israelí se había comprometido con él a avanzar a la siguiente fase del acuerdo de paz con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Tras el acuerdo entre Israel y Hamás sobre la primera fase del plan propuesto por Trump, que tuvo su primera materialización este viernes con la entrada en vigor de un alto el fuego en Gaza, se espera que este lunes se produzca la liberación de rehenes y presos entre Israel y las milicias palestinas de la Franja de Gaza.

Además, en la misma jornada, está prevista una cumbre internacional en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij para, según la Presidencia egipcia, “poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, impulsar los esfuerzos para alcanzar la paz y la estabilidad en Oriente Próximo y abrir una nueva etapa de estabilidad y seguridad regional” (Europa Press).