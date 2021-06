The Dead Are Arising, biografía de Malcolm X, gana Pulitzer de arte

Historias de raza, racismo y colonialismo en Estados Unidos se impusieron en los Premios Pulitzer de las artes, que reconocieron la novela de Louise Erdrich The Night Watchman (El vigilante nocturno) y una biografía de Malcolm X coescrita por el fallecido Les Payne, así como la obra de Katori Hall The Hot Wing King.

Los premios fueron anunciados el viernes durante una ceremonia remota que honró el mejor trabajo en periodismo y artes en 2020, un año definido en parte por el asesinato de George Floyd a manos de la policía y las protestas y reflexión que esto desató.

Erdrich, miembro de la tribu indígena Turtle Mountain Band of Chippewa Indians, se ha inspirado en sus orígenes y mezclado las tradiciones de narración oral y escrita para novelas aclamadas como The Round House (La casa redonda) y The Plague of Doves (Plaga de palomas). Basó The Night Watchman en la vida su abuelo, un velador cuya reserva en la rural Dakota del Norte es amenazada en la década de 1950 por iniciativas del Congreso.

Los jueces del Pulitzer calificaron la novela de Erdrich como “una majestuosa novela polifónica sobre los esfuerzos de una comunidad para frenar el desplazamiento propuesto y la eliminación de varias tribus nativo americanas en la década de 1950, creada con destreza e imaginación”.

Es el primer Pulitzer para Erdrich, quien cumple 67 años esta semana y ha publicado obras por más de 40 años. Sus reconocimientos anteriores incluyen un Premio Nacional del Libro por The Round House y un Premio del Círculo Nacional de Críticos Literarios por LaRose.

El Pulitzer para The Dead Are Arising continúa el reconocimiento póstumo para Les Payne, un periodista galardonado de Newsday que falleció en 2018. Comenzó a trabajar en el libro sobre Malcolm X en 1990 y compiló más de 100 horas de entrevistas antes de fallecer. Su hija, la investigadora Tamara Payne, ayudó a completar The Dead Are Arising, que ha sido muy elogiado por críticos y ganó el Premio Nacional del Libro a finales del año pasado.

La colaboración de los Payne es la segunda biografía de Malcolm X que gana un Pulitzer para un autor que no vivió para ver la publicación de su libro. Manning Marable, cuyo Malcolm X: A Life of Reinvention ganó el premio de historia en 2012, falleció poco antes de la publicación.

Marcia Chatelain ganó el premio de historia este año por Franchise: The Golden Arches in Black America. Natalie Diaz ganó el premio de poesía por Postcolonial Love Poem y David Zucchino se llevó el premio general de no ficción por Wilmington’s Lie: The Murderous Coup of 1898 and the Rise of White Supremacy.

Fuente: Sin Embargo