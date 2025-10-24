Tesoro de EU sanciona al presidente de Colombia; lo señala de permitir que “florezca” el narco

Washington.- Estados Unidos impuso el viernes sanciones al presidente de Colombia, Gustavo Petro, así lo dio a conocer la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro en su sitio web.

“Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadunidenses”, declaró sin presentar prueba el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

En el comunicado se acusa a Petro de “permitir el florecimiento de los cárteles de la droga y negarse a detener esta actividad”, asimismo se reiteró la posición de la administración Trump de “proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.

Las sanciones implican que “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadunidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC”..

Además, prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadunidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas.

A la “lista negra también fueron añadidos la esposa de Petro, Verónica del Socorro Alcocer, su hijo mayor Nicolás Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el fin de semana con aumentar los aranceles a Colombia y dijo el miércoles que se había detenido toda la financiación al país sudamericano.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, confirmó el anuncio de Washington y lo calificó de paradójico.

«Yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC», escribió en su cuenta de X. «Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína».

«Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas», agregó.