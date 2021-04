Teorías conspirativas del COVID-19, generan temor a vacunarse

Daniel Roberts no se vacunaba desde que tenía seis años. Sus padres le enseñaron que las vacunas eran peligrosas y cuando llegó el coronavirus, sostuvieron que era un invento. La verdadera amenaza, le aseguraron, era la vacuna.

Por ello cuando este joven de 29 años de Tennessee se vacunó contra el COVID-19 en una tienda de Walmart el mes pasado, fue un verdadero hito personal. Una ruptura con el pasado.

“Quinientas mil personas fallecieron en este país. Es no es ningún invento”, declaró Roberts al hablar de las teorías conspirativas en las que creen muchos familiares y amigos suyos. “No sé por qué yo no creo en todas esas cosas. Supongo que preferí creer en los hechos”.

En momentos en que el mundo trata de contener el COVID-19, psicólogos y expertos en la desinformación analizan por qué la pandemia generó tantas teorías conspirativas, que hacen que la gente se niegue a usar tapabocas, a mantener distancias y a vacunarse.

Por: AP