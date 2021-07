Sudáfrica registra récord de temperaturas mínimas y caída de nieve en algunas zonas

En Sudáfrica se batieron este viernes 19 récords de temperaturas mínimas, con temperaturas bajo cero en varias ciudades, algo que no se veía en décadas, informó el Servicio Meteorológico de Sudáfrica (SAWS) a través de su cuenta de Twitter.

Snow has started falling in parts of the Northern Cape – including Kimberley amid a severe cold front. The South African Weather Service issued a warning of snow and cold weather over the Western Cape, Northern Cape and Gauteng. #sabcnews

[PICTURES: Edward Maretjies] pic.twitter.com/2SFlpEOmDO

— Reginald (@ReggieReporter) July 22, 2021