SRE confirma tres mexicanos muertos tras accidente aéreo en Michigan, EE.UU.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó la muerte de tres mexicanos tras el accidente aéreo ocurrido el jueves 16 de octubre de 2025 en el condado de Clinton, Michigan, Estados Unidos.

“Tres personas perdieron la vida, todas de nacionalidad mexicana”, apuntó la Cancillería mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

SRE apuntó que el Consulado de México en Detroit implementó el protocolo ante emergencias y contactó al Departamento de Policía de Bath, Michigan, y autoridades competentes con la finalidad de conocer el resultado de las investigaciones y coadyuvar en la asistencia y protección consular que se requiera.

Además,, el Consulado contactó a las familias de las personas muertas y continuará la colaboración con las autoridades locales para su eventual repatriación, así como para brindar asistencia y acompañamiento consular a los familiares de las víctimas que lo requieran.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias ante este lamentable accidente”, puntualizó la Cancillería en su mensaje.

Aproximadamente a las 17:00 h del jueves 16 de octubre de 2025 una aeronave Hawker 800XP, con matrícula XA-JMR registrada en México, se desplomó justo en una zona rural de Bath Township, ubicadaen el condado de Clinton, Michigan.

Autoridades de Michigan confirmaron que los tres pasajeros mexicanos que iban a bordo de dicha aeronave, operada por la empresa Aéreo Lineas del Centro, murieron tras el impacto.

Hasta el momento, ninguna autoridad de Estados Unidos ha revelado la causa del accidente aéreo.

Con información de López-Dóriga Digital

octubre 17, 2025 4:58 pm

