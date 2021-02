“Solo los fuertes sobrevivirán”: renuncia un alcalde de Texas por sus comentarios sobre el temporal de nieve en EE.UU.

El alcalde de la ciudad estadounidense de Colorado City (Texas), Tim Boyd, ha renunciado al cargo a raíz de una polémica suscitada por una publicación suya en Facebook, en la que instaba a valerse por sí mismas a las personas afectadas por la tormenta invernal que azota estos días EE.UU., informan medios locales.

“Nadie le debe nada a usted [ni a] su familia. ¡Tampoco es responsabilidad del gobierno local apoyarte en tiempos difíciles como estos! ¡Hundirte o nadar, es tu elección!”, escribió Boyd este martes en una publicación de Facebook que después fue eliminada.

🚨 Mayor of Colorado City, Texas RESIGNS after posting this controversial Facebook post. pic.twitter.com/EDGaiDkmDR

— ET Breaking News (@breaking_et) February 17, 2021