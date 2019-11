Soldado colombiano anuncia su suicidio tras ser intimidado por el Ejército al apoyar el paro contra Duque

Un soldado del Ejército colombiano anunció en un video que se quitaría la vida después de ser intimidado por mandos superiores, tras mostrar su apoyo al paro nacional. El sábado pasado, el joven de 21 años fue encontrado muerto.

El orgánico del Batallón de Infantería 13, Brandon Cely Páez, grabó un mensaje de despedida en el que explicaba las razones detrás de su decisión. “No me han dejado otra opción que hacer este video para protestar y apoyar a mis compañeros estudiantes”, dice el soldado.

Según contó Brandon Cely, un superior lo acusó de ser de “izquierda extremista” y un “disociador”, por apoyar el paro nacional en Colombia. “Yo, para salvaguardar mi bienestar, pedí poder salir de la base, lo que acarrea en la Justicia Penal Militar de dos a seis años de cárcel por el delito de deserción”, dice.

Tras mostrar su apoyo a los estudiantes, quienes “no han dejado de callar”, Cely aseveró que como soldado no puede expresar su respaldo al movimiento estudiantil, porque le han “quitado la voz y el voto en el Ejército”. “Apoyo totalmente y plenamente al paro colombiano […] Como soy soldado y no puedo mencionar esto, he decidido acabar con mi vida para evitar inconvenientes a mis familias y a mis seres queridos”, sentenció.

Respuesta del Ejército

Tras la difusión del video, el Comando de la Décimo Tercera Brigada del Ejército informó que Cely Páez, quien tenía quince meses prestando su servicio militar, “falleció en hechos que son materia de investigación”.

Según un comunicado de prensa de la dependencia, el caso ya está siendo investigado por la Justicia Civil Militar, con el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación.

Además, la Décimo Tercera Brigada informó que se conformó una comisión interdisciplinaria para “establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que que ocurrieron los hechos”.

Fuente: RT Noticias