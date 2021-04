Skrill se asocia con Coinbase aumentando su oferta de compra de criptomonedas

Los usuarios de algunos Estados de los EEUU ya pueden operar con criptomonedas mediante una cuenta de Skrill gracias a la asociación de la empresa británica con Coinbase, asociación que le proporciona a Skrill una solución de etiqueta blanca para su irrupción en el mercado estadounidense.

Se espera que pronto las opciones de compraventa de criptomonedas de Skrill estén operativas en más Estados y territorios del gigante americano, y dada la importancia que el mercado estadounidense tiene para el mercado de las criptomonedas, la irrupción de la plataforma británica es una gran noticia. Para hacerse una idea de lo importante que es el comportamiento de los inversores estadounidenses, antes de la llegada del último cheque del plan de estímulo de la administración Biden, muchos analistas predecían unincremento en la cotización de criptomonedas como bitcoinal pensar que muchos estadounidenses invertirían este dinero “caído del cielo” en criptomonedas, como de hecho ya había ocurrido con otros paquetes de estímulo de la era Trump, y los rumores de un nuevo plan de estímulo de tres billones de dólares ha vuelto a hacer correr ríos de tinta especulando sobre cuántos de esos dólares terminarán capitalizando bitcoin y otras compañías. Pocas economías pueden presumir de tener un impacto tan grande en las criptomonedas, quizás los inversores de China o Japón podrían tener un impacto similar al que tienen los inversores estadounidenses.

Brett Tejpaul, encargado de ventas institucionales de Coinbase, ha celebrado en sus declaraciones que la asociación de su Exchange con una empresa líder del sector como es Skrill constituya un paso más en la construcción de la criptoeconomía.

Acostumbrada a asociaciones beneficiosas, pero igual de confiable en solitario

La asociación entre los gigantes de la compraventa de criptomonedas Skrill y Coinbase servirá para que los inversores estadounidenses puedan beneficiarse de la experiencia de la empresa londinense (Skrill tiene dos décadas de experiencia ofreciendo servicios de transferencias y pagos en línea seguros), pero Skrill ya lleva mucho tiempo trabajando con algunas de las empresas de servicios en línea más utilizadas, como Steam o eBay, ofreciendo una forma segura de pagar, además de que venía ofreciendo la posibilidad de comprar criptomonedas en varios países con su plataforma desde el año 2018, así que no puede decirse que sea precisamente nueva en el sector.

La plataforma de Skrill admite el uso de decenas de divisas distintas -nada menos que 40 divisas nacionales-, y además pueden utilizarse hasta 100 formas distintas de ingresar dichas divisas en la cuenta -algunas más rápidas que otras, por ejemplo, la transferencia bancaria suele tardar días, mientras que la transferencia vía tarjeta de crédito/débito rara vez demora más que unos pocos segundos-, así que dar los primeros pasos para comprar bitcoin y otras criptomonedas no podría ser más sencillo, además de que una vez se disponga de bitcoin este podrá utilizarse para comprar otras criptomonedas, es decir, no será necesario convertir bitcoin en fiat y después usar ese fiat para comprar otra criptomoneda, y esto es algo que abarata y agiliza el proceso, al esquivar algunas comisiones. Esta opción es muy interesante, ya que no es raro que los inversores en este tipo de activos cambien unas criptomonedas por otras para aprovechar subidas y bajadas.

Abrir una cuenta para la compra de criptomonedas con una plataforma como Skrill tiene múltiples ventajas, por ejemplo la posibilidad de enviar y recibir de forma rápida y segura un activo que, aunque para muchos es sobre todo una inversión, puede utilizarse como medio de pago en multitud de países y en no pocos negocios de todo tipo.

Las criptomonedas se postulan como una de las mejores oportunidades de los últimos años para bancarizar a gran parte de una población que hasta ahora ha estado excluida de la posibilidad de tener una cuenta bancaria, por lo que en poco tiempo podría ser posible pagar con criptomonedas mediante una tarjeta -como la que ofrece Skrill a sus usuarios- en un pequeño negocio de un país en vías en desarrollo, el mismo negocio que nunca hubiera podido ofrecer a sus clientes la opción de pagar con tarjeta bancaria tradicional al no poder acceder a una cuenta bancaria. Además de que, por supuesto, Skrill permite pagar con divisas fiat en caso de contar con ellas en la cuenta.