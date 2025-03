Sismo de magnitud 7.7 sacude Myanmar

Un potente terremoto de magnitud 7,7 se produjo este viernes a 16 km al noroeste de Sagaing, Myanmar.

Holy crap – Watch this entire building sway in Bangkok following The 7.7Mg Earthquake that just hit Thailand & Myanmar. pic.twitter.com/TZbAvR9Z3X

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) March 28, 2025