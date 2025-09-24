Sismo de magnitud 6.2 sacude el occidente de Venezuela

Caracas. Un sismo de magnitud 6.2 sacudió a Caracas y buena parte del occidente de Venezuela en la tarde de este miércoles, sin que se reportaran de inmediato daños materiales o víctimas.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado a 7,8 kilómetros de profundidad y a 24 kilómetros de Mene Grande, una localidad petrolera en una zona poco poblada del occidentalestado de Zulia.

Tras el sismo, el mismo epicentro tuvo una réplica del movimiento telúrico de magnitud 4.7, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. Usuarios reportaron a través de redes sociales momentos donde comercios y hogares se vieron afectados. En la entidad de Mene Grande reportaron que el temblor provocó daños en la histórica Iglesia de Santa Bárbara de la ciudad de Maracaibo.