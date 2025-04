Sin EU, México y Canadá no tendrían un país: Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, acusó que México y Canadá son dos países que dependen del acceso comercial a su nación para vivir.

En entrevista con medios de comunicación en el Despacho Oval, el mandatario fue cuestionado sobre las negociaciones comerciales en torno a la implementación de aranceles.

El magnate republicano comparó a Estados Unidos «con grandes y hermosos almacenes» de los que todo mundo «quiere una parte», en especial México y Canadá.

«México, Canadá, ellos dos viven de nosotros. Sin nosotros, no tendrían un país. Y todos quieren un pedazo», dijo el mandatario estadunidense.

Por ello, dijo que «en un punto determinado, si no hacemos un acuerdo, simplemente pondremos un límite».

«Pondremos una tarifa, pondremos algunos parámetros, y diríamos, ven y compre. Ellos tal vez no les guste eso, y tal vez lo encuentren, o el mercado lo encuentre demasiado alto».

«Más probablemente el mercado, pero el mercado lo encuentre demasiado alto, o el país lo encuentre demasiado alto. Luego regresarán y dirán, bueno, creemos que esto es demasiado alto, y negociaremos, o van a decir algo más. Van a decir, bueno, veamos qué pasa».

Aquí la declaración de Trump:

Without US, Mexico and Canada 'wouldn’t have a country' says Trump

He compares country to 'big, beautiful department store' that everyone wants a piece of

Thinks deal with China could be made in WEEKS https://t.co/Cxir69bjPr pic.twitter.com/089cyeHL7q

— RT (@RT_com) April 17, 2025