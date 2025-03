“Si no pagan, no voy a defenderlos”: Trump sobre la OTAN

Washington no va a defender a aquellos aliados de la OTAN que no gasten lo suficiente en su defensa, afirmó este jueves el presidente estadounidense, Donald Trump, al ser preguntado por un periodista sobre la política de su Administración respecto a la Alianza Atlántica. «Bueno, creo que es de sentido común, ¿no? Si no pagan, no voy a defenderlos. […] Cuando dije eso [a los aliados], recibí un aluvión de ira: ‘Está violando el tratado de la OTAN'», comentó, añadiendo que varios Estados miembros del bloque militar «no están pagando lo suficiente ahora, deberían pagar más».

El mandatario admitió que es poco probable que alguno de los Estados de la OTAN esté listo para defender a EE.UU. «Los conozco muy bien. Son mis amigos, pero si Estados Unidos tuviera un problema y los llamáramos y les dijéramos que tenemos un problema –a Francia y a un par de países más, no los voy a mencionar–, ¿crees que vendrían a protegernos? Deberían hacerlo, pero no estoy seguro», dijo.