‘Si me llevan a Haití, mejor que me maten, no tengo nada para comer’

“Si me llevan a Haití, mejor que me maten, para qué me van a llevar a Haití si no tengo nada para comer, no tengo ninguna riqueza para comer, nada, nada”, son las palabras de uno de los miles migrantes que se mantienen a la orilla del Río Bravo con la intención de ingresar a Estados Unidos.

Miles de migrantes haitianos llegaron a la frontera norte de nuestro país con la intensión de llegar a Estados Unidos; incluso, algunos ya cruzaron el Río Bravo y se encuentran en territorio norteamericano a la espera de recibir una respuesta a su petición de asilo en la Unión Americana.

Debido a que del lado del Río Bravo, ya en territorio estadunidense, los migrantes no cuentan con víveres porque la frontera se mantiene cerrada y vigilada por un gran número de elementos de seguridad, con ayuda de un lazo cruzan el caudal y regresar a suelo mexicano por comida, para instantes después llevarla al lado estadunidense y darle algo de comer a su familia.

Fuente: Excélsior