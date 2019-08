Se lanza de edificio tras ser detenido por violar a su alumna

Un profesor de literatura murió tras lanzarse de un edificio, luego de ser imputado por los delitos de violación, secuestro y explotación, en contra de una de sus alumnas menores de edad.

Al escuchar que volvería a prisión, decidió suicidarse

Los hechos sucedieron el pasado 11 de agosto, en una Corte de La Paz, Bolivia, cuando el juez del caso dictó prisión preventiva para Juan “G”, de 55 años, quien de acuerdo con las evidencias, dejó embarazada a su víctima y después le arrebató al pequeño.

Juan Carlos Escalante, abogado de la víctima, contó que cuando el presunto violador era conducido por elementos de seguridad a una celda, aprovechó que pasaban junto a una ventana para lanzarse sobre ella y caer desde un cuarto piso.“Al salir de la audiencia, (el imputado) le agarra al bebé, se despide y luego corre bajando las gradas y se lanza a la ventana y todos quedamos en shock”.JUAN CARLOS ESCALANTE, ABOGADO DE LA VÍCTIMA

El profesor secuestró a su alumna cuando tenía 16 años

El defensor narró que el sujeto privó de la libertad a la joven en 2017, cuando todavía tenía 16 años, la violó y la mantuvo cautiva en una habitación, incluso cuando estaba en gestación.

“Por un buen tiempo no me ha dejado salir, después he tenido a mi hijo, tenía como ocho meses (de embarazo)”VÍCTIMA

En diciembre pasado Juan “G” fue encarcelado varios meses, por el abuso sexual de otra estudiante, pero consiguió salir al poco tiempo, cuando el hijo de ambos ya había nacido, contó Escalante.

Al salir de la cárcel, le quitó el bebé a la víctima y la obligó a trabajar

Una vez fuera, el maestro despojó a la joven de su bebé y la envió a trabajar a Chile, con la aparente intención de que “nunca más volviera”. Al menor lo dejó bajo custodia de una de sus parejas.

La joven regresó a Bolivia por su hijo, pero su agresor la encerró de nuevo sin dejarle ver al menor, que ahora tiene 18 meses. Afortunadamente, la chica logró escapar a principios de este mes y denunciarlo ante las autoridades.

Durante la audiencia del pasado 11 de agosto, el juez del caso determinó que habían suficientes pruebas para vincularlo a proceso y recluirlo de forma preventiva. El agresor pidió que se le dictara arresto domiciliario ya que no deseaba volver a prisión, pero su solicitud fue rechazada.

No soportó escuchar que volvería a prisión

Esto lo habría orillado a lanzarse desde una ventana ubicada en el cuarto piso de un edificio judicial, muriendo por el impacto contra el suelo.

“Se ha suicidado, ha muerto, entonces el proceso inmediatamente ya concluye con la muerte del imputado”.JUAN CARLOS ESCALANTE, ABOGADO DE LA VÍCTIMA

Ahora, la víctima luchará para retomar la custodia de su hijo y recuperar la documentación del pequeño que estaba en poder del agresor.

Fuente: SDP Noticias